В освобожденном селе Петровское под Волновахой появился высокоскоростной мобильный интернет

Работы по улучшению услуг связи продолжаются и на остальных освобожденных территориях ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В селе Петровское под Волновахой специалисты провели высокоскоростной мобильный интернет. Об этом сообщили в Министерстве связи Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что для этого была запущена в работу базовая станция стандарта 4G.

- В селе Петровское запущена в эфир базовая станция в стандарте 4G. Это позволило обеспечить жителей населенного пункта и его окрестностей высокоскоростным мобильным интернетом, - рассказали в ведомстве.

В министерстве также отметили, что работы по улучшению услуг связи республиканского оператора «Феникс» продолжаются и на остальных освобожденных территориях ДНР. Накануне мобильный интернет появился в Павлополе.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР возникли перебои со связью «Феникс». Жители городов жаловались на проблемы со звонками в сети республиканского оператора связи. Впрочем, операторы ряда популярных донецких телеграмм-каналов поспешили успокоить жителей, что скоро связь появится: «Связь возвращается, потерпите немного».

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