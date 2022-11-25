ВСУ обстреляли Донецк «натовскими» снарядами: Погибла женщина, еще трое человек ранены

Последствия обстрела Кировского района, прилет перед офисным зданием ООО «Мастер-Торг». Фото: t.me/dnronline

С самого утра Донецк находится под мощным артобстрелом ВСУ. Ударам подвергаются Кировский, Петровский, Куйбышевский и Киевский районы столицы, против которых применяется артиллерия «натовского» образца калибра 155 мм. Украинские войска ведут огонь со стороны подконтрольных им населенных пунктов Орловка и Красногоровка. По словам очевидцев, был отмечен прилет перед офисным зданием ООО «Мастер-Торг», есть жертвы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в результате нанесенного ВСУ удара в Кировском районе города погибла женщина 1982 года рождения. Кроме того, три человека получили ранения, среди них - женщина 1975 года рождения.

- Поступили уточненные данные о еще двоих пострадавших мирных людях во время карательного обстрела территории микрорайона Текстильщик в Кировском районе. Ранения также получили женщина 1979 года рождения и мужчина 1988 года рождения, - проинформировал мэр.

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