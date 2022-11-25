В ЛНР доставили модульные котельные, которые обеспечат теплом города Северодонецкой агломерации

Горожан необходимо обеспечить теплом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты предпринимают значительные меры по организации поставки тепла на объекты Северодонецкой агломерации в ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности Республики.

Там уточнили, что ремонтные работы ведутся сотрудниками государственного унитарного предприятия «Луганскгаз» совместно с местными работниками теплового хозяйства, Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, Фонда развития территорий и подшефных регионов. Подключение потребителей освобожденных территорий ведется по мере того, как закрывается тепловой контур жилых помещений и восстанавливаются внутридомовые системы.

В министерстве также подчеркнули, что в восстановлении объектов теплоснабжения городов Северодонецкой агломерации масштабную помощь «Луганскгазу» оказывают Минстрой и Фонд развития территорий РФ.

- Предприятию поставлены блочно-модульные котельные, запорное оборудование, а также оказана помощь в восстановлении тепловых контуров, кровли и окон зданий, - рассказали в ведомстве.

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