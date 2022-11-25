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НовостиОбщество25 ноября 2022 12:02

В ЛНР доставили модульные котельные, которые обеспечат теплом города Северодонецкой агломерации

Специалисты ведут масштабные работы по восстановлению объектов теплоснабжения на освобожденных территориях Республики
Юлия ДМИТРИЕВА
Горожан необходимо обеспечить теплом

Горожан необходимо обеспечить теплом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты предпринимают значительные меры по организации поставки тепла на объекты Северодонецкой агломерации в ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности Республики.

Там уточнили, что ремонтные работы ведутся сотрудниками государственного унитарного предприятия «Луганскгаз» совместно с местными работниками теплового хозяйства, Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, Фонда развития территорий и подшефных регионов. Подключение потребителей освобожденных территорий ведется по мере того, как закрывается тепловой контур жилых помещений и восстанавливаются внутридомовые системы.

В министерстве также подчеркнули, что в восстановлении объектов теплоснабжения городов Северодонецкой агломерации масштабную помощь «Луганскгазу» оказывают Минстрой и Фонд развития территорий РФ.

- Предприятию поставлены блочно-модульные котельные, запорное оборудование, а также оказана помощь в восстановлении тепловых контуров, кровли и окон зданий, - рассказали в ведомстве.

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