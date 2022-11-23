Денис Пушилин прокомментировал ситуацию с водоснабжением в ДНР

После наполнения резервуаров вода в Донецке будет идти по графику (архивное фото)

Верхнекальмиусская фильтровальная станция запитана, на наполнение резервуаров водой понадобится около суток. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Специалисты предприняли исчерпывающие меры, насосная станция запитана. Сейчас идет наполнение водой, на это потребуется времени до суток. После этого вода будет вновь подаваться по графику, который был установлен ранее, — подчеркнул Денис Пушилин.

22 ноября украинские боевики вновь обстреляли ключевой объект водоснабжения в Донецкой Народной Республике. Верхнекальмиусская фильтровальная станция была обесточена. Спустя сутки специалисты запитали станцию, которая обеспечивает водой весь Донецк.

Напомним, что в ДНР построят водовод из реки Дон. Несмотря на сложность и дороговизну проекта, реализовать его планируют в первом полугодии 2023 года.

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