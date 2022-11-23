В Енакиево пробурили 20 скважин для работы котельных

Врио Главы ДНР посетил Енакиево. Фото: пресс-служба администрации Главы Республики

Ленинградская область в Енакиево пробурила 20 скважин для покрытия дефицита воды в котельных. В 16 из них была обнаружена вода. Тепло в городе подают все котельные. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Мне показали аккуратные колодцы под накопительные баки и разводку труб, оборудованные на пробуренных скважинах – впечатляет. Такой подход к делу – достойный пример для остальных, — подчеркнул врио Главы.

Денис Пушилин отметил, что Енакиево стало лидером по бурению скважин рядом с котельными. Благодаря использованию специального прибора обнаружения подземных вод эта работа имеет большую эффективность. За это лидер Республики поблагодарил губернатора и жителей Ленинградской области.

Напомним, что врио Главы ДНР сегодня посещал Енакиевский металлургический завод, который празднует 125-летний юбилей.

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