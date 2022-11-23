Самарская область восстановила культурный центр, музей и пять школ в Снежном

В спортивное школе отремонтировали и спортзал. Фото: t.me/solntsev_dnr

В Снежном восстановлены пять школ, а также центр культуры и досуга «Снежинка» и музей боевой славы. Все это сделал регион-шеф города — Самарская область. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Республики Евгений Солнцев.

— У центра культуры и досуга «Снежинка» обновили фасад, отремонтировали кровлю и заменили оконные блоки. Внутренние работы запланировали на следующий год. В музее боевой славы заменили систему отопления и вставили окна. Все сделали быстро и качественно, — отметил зампред.

Евгений Солнцев подчеркнул, что самарские строители перекрыли крышу у местной ДЮСШ и отремонтировали спортзал, обустроили спортплощадку. Пять городских школ подготовили к началу учебного года.

— Как по мне, такая работа заслуживает оценки «отлично», — добавил зампред.

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