Освободили, в том числе, военнослужащих ДНР и ЛНР (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Россия проведет очередной обмен военнопленных с Украиной по формуле «35 на 35». Среди освобожденных военнослужащих шесть человек из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— В числе наших освобожденных четверо из Донецкой Народной Республики, двое – из Луганской Народной Республики. Украине в основном возвращаем вээсушников, — отметил лидер Республики.

Напомним, что в начале ноября в ДНР сообщили о новом обмене пленными с Украиной по формуле «107 на 107». Более половины освобожденных, а именно 65 человек, являлись жителями Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ранее в ЛНР заявили, что Украина игнорирует предложения Республики по дальнейшему обмену военнопленными. Луганская Народная Республика готова продолжать обмен пленными с Украиной, однако официальный Киев игнорирует все предложения на эту тему.

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