В Луганске открыли памятник погибшим при защите Донбасса строителям

Неравнодушные граждане и сотрудники Министерства строительства и ЖКХ возложили цветы к мемориалу. Фото: скриншот из видео Минстроя России

Памятник погибшим при защите Донбасса строителям открыли в Луганске. Мемориал расположен у здания Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Республики Леонид Пасечник.

— Профессия строителя заключается в созидании, стремлении обеспечить комфортные условия для жизни, а в настоящее время труд специалистов отрасли особенно важен для налаживания мирной жизни в Донбассе, — подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов.

Валерий Леонов также подчеркнул особую важность этого события.

Мемориал представляет собой стелу с нанесенной на нее картой ЛНР, на пьедестале – строительная и военная каски. В ходе церемонии открытия памятного знака в его основание заложили капсулу, в которой хранится земля со всех территорий Луганской Народной Республики.

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