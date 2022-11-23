В Мариуполе запустили троллейбусы на автономном ходу

Новый троллейбусный маршрут поможет разгрузить пассажиропоток на автобусных маршрутах. Фото: t.me/glavamariupol

В Мариуполе появился первый троллейбусный маршрут «2Т». На линию вышли четыре автономных троллейбуса и один резервный. Маршрут пролегает от ТФД до драмтеатра через проспект Металлургов и подземный переход. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

— Троллейбусы в кратчайшие сроки были восстановлены силами и по инициативе сотрудников МУП АГМ «Мариупольтранс». А всего наши транспортники подготовят к работе 15 таких машин, — отметил мэр. — Напомню, в ходе боевых действий городской троллейбусный парк был практически полностью уничтожен обстрелами нацистов. Поэтому считаю, что наши специалисты справились на отлично.

Иващенко подчеркнул, что новый транспорт поможет разгрузить пассажиропоток на автобусных маршрутах, которые следуют через центр города. Машины успешно прошли обкатку и уже перевезли первых пассажиров.

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