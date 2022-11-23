В Донецке задействованы 27 коммунальных машин для уборки дорог после первого снега и гололеда

Спецтехника, доставленная в ДНР регионами-щефами, используется для уборки дорог (архивное фото). Фото: Минстрой ДНР

Для приведения в порядок дорог после первого снега и гололеда в Донецке задействовано 27 коммунальных машин. Уже расчищено и посыпано 678,7 км дорог. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В Донецк пришла зима. С первым снегом и гололедицей на улицы нашего города вышла и спецтехника, — подчеркнул мэр. — Для приведения в порядок автомобильных дорог 23 ноября задействовано 27 единиц техники, использовано 64,8 т технической соли и 17,9 т посыпочного материала, расчищено и посыпано 678,7 км дорог общей площадью 3437 тыс. м².

Первый снег в Донецкой Народной Республике выпал в ночь на 23 ноября.

Напомним, что ранее из Москвы в Донецк передали 168 единиц коммунальной техники. Автопарк городского ЖКХ пополнился грейдерами, самосвалами, фургонами, мусоровозами и другими машинами, облегчающими труд коммунальщиков.

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