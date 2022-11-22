Проблема выплат компенсаций для жителей Попаснянского района в ЛНР сдвинулась с мертвой точки

Инфраструктура Попасной из-за боевых действий была разрушена на 96%. Фото: ЛИЦ

Около 40 млн рублей компенсационных выплат за утраченное имущество первой необходимости были выплачены жителям Первомайска и административно подчиненных ему населенных пунктов в ЛНР. Об этом заявил глава администрации города Сергей Колягин.

Он отметил, что специальная комиссия, созданная при администрации, уже рассмотрела 429 заявлений граждан, из которых были удовлетворены 400. По словам мэра, 271 заявление поступило от жителей Попаснянского района, в отношении которых вопрос долго оставался нерешенным из-за невозможности выезда комиссии для обследования разрушенной инфраструктуры города ввиду угрозы обстрелов. Теперь, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки.

- Как и обещал, проблема выплат за утраченное имущество первой необходимости для жителей Попаснянского района сдвинулась с мертвой точки - с 14 ноября рассмотрено 61 заявление, по каждому из них принято положительное решение. Работа в данном направлении продолжается, - заявил градоначальник.

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