Благотворители передали крупную партию гуманитарной помощи для онкобольных детей из Донецка

В состав груза вошли препараты для химиотерапии, иммуноглобулины, антибиотики, системы, шприцы и детское питание. Фото: ДАН

Онкологическому отделению Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака в Донецке передали крупную партию медикаментов, предметов гигиены и быта на общую сумму в 500 тысяч рублей. Такую поддержку больнице оказал благотворительный фонд «Время добрых». Об этом сообщили ДАН в пресс-службе организации.

Там рассказали, что в состав груза вошли препараты для химиотерапии, иммуноглобулины, антибиотики, системы, шприцы и детское питание.

- Без них невозможно эффективное и своевременное лечение аппластической анемии, лейкоза, лимфом, пурпуры и других страшных недугов, с которыми сражаются пациенты онкологического отделения ИНВХ имени Гусака, - пояснили благотворители.

Кроме того, больнице передали также светильники, обогреватели, раковины, смесители, стулья и средства гигиены.

- Ежемесячно мы закупаем жизненно необходимые лекарства и расходные материалы для маленьких пациентов онкоотделения. Это для нас первоочередная задача, на которую направлены все силы и внимание. В этот раз удалось приобрести большую партию препаратов благодаря гранту, который мы получили на конкурсной основе в России, - пояснили в фонде.

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