В Попасную доставили более 8 тонн гуманитарной помощи из Госрезерва ЛНР

Активисты из города Попасная уже начали формировать наборы, которые начнут выдавать жителям. Фото: ТГ/Колягин

В Попасную доставили более восьми тонн гуманитарной помощи из Госрезерва Луганской Народной Республики. Выдавать жителям ее начнут, как только это позволит сделать обстановка. Такую информацию обнародовал в своем телеграм-канале глава администрации города Первомайска Сергей Колягин, в чье административное подчинение входит данный населенный пункт.

- При содействии военнослужащих Народной милиции ЛНР в город Попасная для жителей данного населенного пункта, а также для жителей поселка Камышеваха было доставлено более восьми тонн гуманитарной помощи, ранее полученной из Госрезерва республики, - прокомментировал он.

По словам мэра, в состав помощи входят продуктовые наборы, включающие в себя муку, крупы, сахар, макаронные изделия, мясные консервы, подсолнечное масло и чай. Дополнительно сюда включили также картофель, поступивший гуманитарным грузом из Калужской области России.

Ожидается, что активисты из Попасной приступят к раздаче продуктовых наборов уже сегодня. На сегодняшний день запланирована также доставка гуманитарной помощи в села Троицкое и Новозвановку Попаснянского района.

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