На реабилитацию в Сочи выехала еще одна группа детей из ЛНР

Реабилитация детей стала возможной при помощи руководства России. Фото: t.me/glava_lnr_info

Из Луганской Народной Республики в другие регионы России на реабилитацию отправилась еще одна группа детей из семей погибших военнослужащих. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Республики Леонид Пасечник в своем телегам-канале.

— Продолжаем работу по отправке семей погибших военнослужащих на отдых и реабилитацию в другие регионы Российской Федерации. Сегодня состоялась третья отправка. Из Луганска в Сочи выехала группа детей из Кировска, Первомайска и Алчевска, — подчеркнул лидер Республики.

Леонид Пасечник отметил, что такая помощь стала возможной при поддержке руководства России.

— Все это стало возможным при поддержке руководства России, а также благотворительных фондов. За это еще раз хочу выразить слова благодарности! — добавил Пасечник.

Напомним, что ранее в Луганской Народной Республике эвакуировали 30 семей из разрушенных домов Северодонецка и Рубежного. Их разместили в санатории «Забота».

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