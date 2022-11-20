За сутки ВФУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР

ВФУ продолжают обстреливать мирные города ЛНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки обстреляли Лисичанск, Новоселовку и Нижнюю Дуванку в Луганской Народной Республике. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, а также повреждены жилые дома. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела по Новоселовке (Перевальский район), Лисичанску и Нижней Дуванке (Сватовский район) с применением американской РСЗО M142 HIMARS (1 ракета), артиллерийского орудия калибром 155мм (1 снаряд) и РСЗО БМ-21 «Град» (10 снарядов), — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что в населенном пункте Нижняя Дуванка повреждено два жилых дома, а в результате обстрела Лисичанска погибли два мирных жителя, и еще четверо получили ранения.

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