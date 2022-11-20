Московская область восстановила школу в поселке Сартана

В школе обновили технику и мебель. Фото: t.me/HocenkoVP

Московская область капитально отремонтировала школу в поселке Сартана. В образовательном учреждении отремонтированы спортивный и актовый залы, пищеблок, столовая. Об этом сообщил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

— Школа, разрушенная в результате боевых действий со стороны Украины, была восстановлена в максимально короткие сроки. Хочу поблагодарить правительство Московской области за поддержку жителей Донецкой Народной Республики, — отметил Хоценко.

Председатель подчеркнул, что в школе отремонтированы учебные классы, спортивный и актовый залы, пищеблок, столовая, а также обновлена мебель и техника.

— Теперь у наших детей есть все условия, чтобы учить уроки и заниматься творчеством, — подчеркнул он.

Тем временем в Амвросиевке школу восстанавливает Амурская область. Специалисты уже заменили кровлю, окна и освещение. Сейчас занимаются установкой новых дверей, отделкой потолков и откосов.

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