Глава ДНР: Так как мы субъект Российской Федерации, все мобилизационные мероприятия происходят только из указов Президента

Мобилизационные мероприятия в ДНР исходят только из указов Президента России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Мобилизационные мероприятия в Донецкой Народной Республике исходят только из указов, распоряжений Президента России. Иные действия на местном уровне считаются незаконными. Об этом врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил в своем телегам-канале.

— Так как мы субъект Российской Федерации, все мобилизационные мероприятия происходят только исходя из указов Президента, распоряжений — никак иначе. Все иные действия на местном уровне считаются незаконным, — подчеркнул лидер Республики. — В ДНР работает Генеральная прокуратура и Военная прокуратура Российской Федерации, поэтому все должно происходить в рамках законов России.

Напомним, что ранее Денис Пушилин подписал указ об увольнении мобилизованных студентов с военной службы. Соответствующий документ опубликован на сайте врио Главы Республики.

Тем временем врио Главы ЛНР Леонид Пасечник также подписал указ, согласно которому студенты очной и очно-заочных форм обучения увольняются с военной службы. При этом при желании они могут продолжить службы, подписав контракт с командирами соединений и воинских частей.

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