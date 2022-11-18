Число раненых в Киевском районе Донецка возросло как минимум до шести

Пострадавших разводят по больницам Донецка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка, в результате чего как минимум шесть мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По поступившей информации в результате обстрела Киевского района в одном из домов по проспекту Титова ранения получили как минимум 6 человек. Бригады скорой помощи развозят пострадавших по больницам города, — отметил градоначальник.

Мэр Донецка подчеркнул, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, что ранее сообщалось о двух мирных жителях, которые получили ранения в Киевском районе Донецка. Вооруженные формирования Украины открыли огонь по нему уже третий раз за день, выпустив в 16:40 еще три снаряда калибром 152 мм. Также зафиксировано сильное задымление в Ворошиловском районе возле РСК «Олимпийский».

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