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НовостиПолитика18 ноября 2022 14:34

Украинские боевики ранили двух мирных жителей в Киевском районе Донецка

Задымление было зафиксировано возле РСК «Олимпийский»
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики вновь обстреляли жилые кварталы Донецка

Украинские боевики вновь обстреляли жилые кварталы Донецка

Вооруженные формирования Украины третий раз за день открыли огонь по Киевскому району Донецка. В результате обстрела ранение получили мирные жители столицы ДНР. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— ВФУ обстреляли Киевский район Донецка, ранены два человека. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, — отметили в Штабе.

Напомним, что Киевский район Донецка подвергается обстрелу уже третий раз за день. Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что около 16:40 по району было выпущено три снаряда калибром 152 мм. Также зафиксировано сильное задымление в Ворошиловском районе возле РСК «Олимпийский».

Напомним, что за сутки украинские боевики убили одного мирного жителя в Киевском районе Донецка и ранили еще четырех в Ясиноватой, Горловке и Марьинке.

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