Украинские боевики ранили двух мирных жителей в Киевском районе Донецка

Украинские боевики вновь обстреляли жилые кварталы Донецка

Вооруженные формирования Украины третий раз за день открыли огонь по Киевскому району Донецка. В результате обстрела ранение получили мирные жители столицы ДНР. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— ВФУ обстреляли Киевский район Донецка, ранены два человека. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, — отметили в Штабе.

Напомним, что Киевский район Донецка подвергается обстрелу уже третий раз за день. Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что около 16:40 по району было выпущено три снаряда калибром 152 мм. Также зафиксировано сильное задымление в Ворошиловском районе возле РСК «Олимпийский».

Напомним, что за сутки украинские боевики убили одного мирного жителя в Киевском районе Донецка и ранили еще четырех в Ясиноватой, Горловке и Марьинке.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Донецке остановили производство на кондитерской фабрике «Лаконд» из-за повреждений после обстрела

Несколько снарядов упали на территорию школы №13 (подробнее)