В ЛНР ремонтируют трассу, связывающую Республики и другие регионы России

Российские специалисты активно восстанавливают дороги в Республике. Фото: t.me/glava_lnr_info

Российские специалисты ремонтируют трассу М-04, которая связывает Луганскую Народную Республику с ДНР и другими регионами России. Дорога требовала капитального ремонта еще со времен Украины. Об этом рассказал врио Главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

— Укладка более 38 км нового дорожного полотна вблизи Перевальска уже завершена, сейчас дорожники занимаются устройством примыканий (съездов), нанесением разметки и установкой дорожных знаков, — отметил Пасечник.

Врио Главы Луганской Народной Республики подчеркнул, что ремонтные работы в разгаре и на границе ЛНР в стороне Дебальцево.

— Специалистами завершена реконструкция правой части путепровода и начаты работы по демонтажу балок и перекрытий по левой стороне. Совсем скоро автотрасса будет приведена в надлежащий вид! — отметил Леонид Пасечник.

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