В ДНР и ЛНР восстановили уже 187 школ

Дети Республик смогут вернуться в обновленные школы (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой и Луганской Народных Республиках строители восстановили уже 187 школ. До конца года ремонтные работы завершат еще на 127 объектах. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

— Делаем все, чтобы школьники скорее могли вернуться в классы. Например, буквально на днях строители из Коми закончили капитальный ремонт в здании школы №9 в Ровеньках в ЛНР, — отметил зампред.

Напомним, что сейчас строители из Амурской области восстанавливают школу в Амвросиевке. Специалисты уже заменили кровлю, окна и освещение. Сейчас они занимаются установкой новых дверей, отделкой потолков и откосов, а в ближайшее время проверят состояние школьной канализации и выполнят ее ремонт.

Тем временем три региона-шефа Приморский край, Тульская и Магаданская области досрочно завершили намеченные на 2022 год ремонтно-восстановительные работы в Торезе, Мариуполе и Ждановке.

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