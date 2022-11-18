Амурская область восстанавливает школу в Амвросиевке

Регионы-шефы ремонтируют школы по всей Республике (архивное фото)

Строители из Амурской области продолжают восстанавливать школу №5 в Амвросиевке. Специалисты уже заменили кровлю, окна и освещение. Сейчас занимаются установкой новых дверей, отделкой потолков и откосов. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— Спасибо Приамурью за то, что наши дети будут учиться в обновленной теплой школе. Для нас крайне важна поддержка регионов-шефов. Ведь вместе мы сила! — подчеркнул заместитель Председателя ДНР.

Солнцев добавил, что в ближайшее время строители проверят состояние школьной канализации и выполнят ее ремонт.

Тем временем три региона-шефа Приморский край, Тульская и Магаданская области досрочно завершили намеченные на 2022 год ремонтно-восстановительные работы в Торезе, Мариуполе и Ждановке.

Напомним, что ранее в Тельмановском районе был завершен капитальный ремонт девяти объектов улично-дорожной сети при содействии региона-шефа Московской области.

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