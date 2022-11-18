В Донецке временно изменили маршрут трамвая №10 из-за ремонтных работ

Ремонт продлится до 18:00 20 ноября. Фото: ДНР Онлайн

Движение трамваев по маршруту № 10 будет осуществляться по укороченному маршруту «Площадь Буденновская – микрорайон Восточный» 19 и 20 ноября в связи с ремонтными работами. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— 19 и 20 ноября с 9:00 до 18:00 движение трамваев по маршруту общего пользования № 10 будет осуществляться по укороченному маршруту «Пл. Буденновская – микрорайон Восточный», — отметил мэр.

Глава столицы Республики призвал жителей и гостей города принять во внимание данную информацию при планировании своих поездок.

Напомним, что с 22:00 17 ноября до 5:00 18 ноября в столице Донецкой Народной Республики не осуществлялось движение троллейбусов по маршруту общего пользования № 8. Это также было связано с проведением ремонтных работ.

Тем временем в Минугля сообщили, что в результате очередного обстрела Донецка обесточено 20 трансформаторных подстанций. Без света остаются 2000 бытовых абонентов в Петровском районе города.

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