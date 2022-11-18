Денис Пушилин назначил нового министра экономического развития ДНР

В Республике назначили нового министра экономического развития Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Врио Главы Донецкой Народной Республики подписал указ №27, согласно которому Алексей Половян освобожден от исполнения обязанностей министра экономического развития ДНР. Новым министром назначен Владимир Зверков. Соответствующие указы опубликованы на сайте Дениса Пушилина.

— Назначить Министром экономического развития Донецкой Народной Республики Зверкова Владимира Игоревича, — сказано в документе.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с сегодняшнего дня. Ранее Владимир Зверков занимал должность первого заместителя министра экономического развития Республики.

Напомним, что ранее в Донецкой Народной Республике изменили состав Правительства. В составе Правительства появилось дополнительное количество вице-премьеров. Первыми заместителями Председателя Правительства Донецкой Народной Республики были назначены Евгений Солнцев и Рустам Мингазов. Заместителями Председателя Правительства ДНР будут Владимир Ежиков и Татьяна Переверзева.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Четыре специалиста получили награды «Почетный строитель России» за восстановление Мариуполя

Еще более десяти человек получили благодарности (подробнее)