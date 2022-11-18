В ДНР за сутки погиб один мирный житель и ранены еще четверо

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка, в результате чего погиб один мирный житель. Фото: ДНР Онлайн

Украинские боевики за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 139 различных боеприпасов, в результате чего погиб один мирный житель в Куйбышевском районе Донецка и ранения получили еще четверо в Ясиноватой, Горловке и Марьинке. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 18 домов в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки, а также пять объектов гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались шесть населенных пунктов Республики: Донецк, Иловайск, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Старомихайловка, — подчеркнули в СЦКК.

В ведомстве отметили, что на донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На иловайском - РСЗО «Himars». На ясиноватском – артиллерию 152 мм, а на горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм.

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