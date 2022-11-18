В Донецке остановили производство на кондитерской фабрике «Лаконд» из-за повреждений после обстрела

В школе №13 выбиты окна и посечен фасад. Фото: ДНР Онлайн

Вооруженные формирования Украины ночью открыли огонь по Киевскому, Ленинскому и Ворошиловскому районам Донецка. В результате обстрела повреждены окна и осколками посечены стены в здании школы № 13, а также остановлено производство предприятия «Лаконд». Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате вчерашнего обстрела Ленинского района пострадала инфраструктура предприятия «Лаконд». Повреждены газопровод, вентиляция и забор. Производство остановлено. Пострадавших нет, — подчеркнул мэр.

Кулемзин отметил, что по Киевскому и Ворошиловскому районам ночью было выпущено порядка 10 снарядов калибром 155 мм. Информации о пострадавших людях нет. Повреждены окна и осколками посечены стены в здании школы № 13, а также многоквартирных жилых домов по улице Щорса в Киевском районе города.

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