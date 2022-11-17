ВСУ выпустили по Стаханову шесть ракет из РСЗО HIMARS, погибли два человека

Спасатели разбирают завалы, чтобы извлечь тело погибшего. Фото: Администрация города Стаханова

Украинские войска выпустили по Стаханову шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. В результате обстрела есть погибшие. Мужчина 1950 года рождения скончался на месте, а женщина 1951 года рождения умерла в машине скорой по дороге в больницу. Кроме того, был разрушен один многоквартирный дом. Об этом сообщила в своем телеграм-канале администрация города.

Там уточнили, что на место обстрела в оперативном порядке выехали специалисты МЧС и медики, а также глава администрации города Стаханова Сергей Жевлаков.

- Спасатели разбирают завалы, чтобы извлечь тело погибшего, - рассказали в мэрии.

Градоначальник пообщался с жильцами дома, который был разрушен обстрелом. В первую очередь, обсуждался вопрос предоставления им временного жилья на базе местного общежития и дальнейшие действия по получению компенсации за утраченное имущество и жилье.

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