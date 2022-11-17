До конца года в Мариуполе должны построить не менее 1000 новых квартир

Над решением этой задачи день и ночь трудятся российские строители. Фото: ТГ/Пушилин

До конца текущего года в Мариуполе должны возвести не менее тысячи новых квартир. Ключи от 600 из них уже переданы жителям в качестве компенсации за жилье, утерянное в ходе боевых действий. Об этом сообщил ДАН руководитель комитета Госдумы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

Он уточнил, что над решением этой задачи день и ночь трудятся российские строители.

- Пока есть сведения о том, что до конца года жителям Мариуполя передадут ключи от 1000 квартир в новых построенных домах. Об этом говорил вице-премьер Хуснуллин, над этим сейчас трудятся более 30 тысяч строителей, и их количество в регионе постоянно увеличивается. Знаю, что Военно-строительная компания в общей сложности уже передала почти 600 квартир жителям, - рассказал он.

По словам Пахомова, помимо самого строительства домов требуется глубокая модернизация их инфраструктуры - возведенные объекты необходимо подключить к коммунальным сетям, провести благоустройство их территорий.

Отметим, что по данным Министерства труда и социальной политики ДНР, заявления на компенсацию за утраченное или поврежденное жилье подали уже более 8 тысяч жителей Мариуполя.

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