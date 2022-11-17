В Мариуполе заработал временный мост через реку Кальмиус

Временный мост разгрузит трафик между районами города. Фото: ТГ/Иващенко

Временная переправа через реку Кальмиус в Мариуполе заработала - по ней началось движение пассажирского и грузового транспорта.

О том, что российские строители завершили строительство временной переправы рядом с пост-мостом, который был взорван украинскими националистами, еще вчера сообщил в своем телеграм-канале мэр Мариуполя Константин Иващенко.

Градоначальник отметил, что на этом месте уже возведены опоры, есть пролетное строение и проезжая часть. Движение было протестировано, ожидалось начало движения грузовых и легковых автомобилей в направлении левобережья.

- Это разгрузит мост между Ильичевским и Орджоникидзевским районами, перераспределит трафик и позволит жителям быстрее перемещаться по городу, - пояснил мэр.

По словам Иващенко, прежний мост с многополосным движением специалисты планируют восстановить в течение следующих полутора-двух лет.

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