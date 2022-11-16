Глава Ясиноватой опроверг слухи о своей смерти

Мэр Ясиноватой сообщил, что чувствует себя прекрасно и продолжает работать. Фото: скриншот из видео t.me/shevchenko_yas

Глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко опроверг сообщения о собственных якобы ранениях, которые были несовместимы с жизнью. Слухи о возможной смерти мэра появились после обстрела машиностроительной части города. Глава Ясиноватой опубликовал видеообращение в своем телеграм-канале, в котором призвал жителей города доверять только официальной информации.

— По городу ширится информация, что в результате обстрела машиностроительной части города я получил ранения не совместимые с жизнью. Эта информация не соответствует действительности. Чувствую себя прекрасно! — подчеркнул мэр.

Напомним, что за два часа по Ясиноватой было выпущено семь снарядом калибром 152 мм. Вооруженные формирования Украины открыли огонь по городу со своих позиций, расположенных в Авдеевке.

Тем временем украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Донецкой Народной Республики. ВФУ открыли огонь по Никитовскому району Горловки, выпустив за два часа 17 снарядов калибром 152 мм.

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