Еще 30 семей эвакуировали из разрушенных домов в Рубежном и Северодонецке

Семьям предоставят комфортные условия в санатории «Забота». Фото: t.me/glava_lnr_info

В санатории «Забота» в Червонопартизанске разместят еще 30 семей, которых эвакуировали из разрушенных домов в Северодонецке и Рубежном. Об этом рассказал врио Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

— Продолжается работа по оказанию помощи жителям республики, чье жилье было разрушено в результате обстрелов националистов. Сегодня еще 30 семей были эвакуированы из разрушенных домов Северодонецка и Рубежного и размещены в санатории «Забота» ГУ ЛНР «Республиканская здравница» города Червонопартизанска, — подчеркнул Пасечник.

Врио Главы ЛНР отметил, что в санатории предложены все условия: теплые комнаты, свет, горячая вода, питание, а также необходимая медицинская и психологическая помощь.

— Эта временная мера поможет преодолеть трудности зимнего времени, пока граждане, пострадавшие от украинской агрессии, не будут обеспечены новым жильем, — рассказал лидер Республики.

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