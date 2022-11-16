В Мариуполе запущены 25 котельных, которые подают тепло более чем 300 многоквартирных домов

Восстановление освобожденного города продолжается. Фото: пресс-служба Минстроя ДНР

В Мариуполе уже запущены 25 котельных из 32. Они подают тепло в 326 многоквартирных домов и 30 социальных объектов. Строители и работники коммунальных предприятий работают 24 часа в сутки, чтобы запитать максимальное количество объектов до морозов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

— На сегодняшний день подачу тепла потребителям осуществляют 25 котельных. К ним подключены 326 многоквартирных домов и 30 социальных объектов, еще в 61 многоквартирном жилом доме теплоноситель подан на элеваторные узлы. Работа продолжается. Помимо строительства и восстановления, подача теплоносителя на объекты — одна из основных задач по Мариуполю, — подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Андрей Нагайцев.

В пресс-службе отметили, что в предстоящем отопительном сезоне подлежат запуску 32 котельных города, обеспечивающих теплоснабжением 1024 потребителя. Среди них 891 многоквартирный жилой дом, 75 социальных объектов и другие.

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