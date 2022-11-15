Денис Пушилин обсудил в Москве проблему с подачей тепла в Донецке

Лидер ДНР Денис Пушилин встретился в рамках рабочей поездки с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Фото: t.me/pushilindenis

Сегодня врио Главы ДНР Денис Пушилин встретился в рамках рабочей поездки с мэром Москвы Сергеем Собяниным в столице России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Уточняется, что стороны обсудили один из самых острых вопросов для жителей Донецкой Народной Республики - прохождение отопительного сезона. В частности, речь зашла о подаче тепла в Донецке.

По словам Пушилина, Москва вызвалась помочь в этом вопросе.

- Договорились, что Москва как регион-шеф направит дополнительно в Донецк 12 полностью укомплектованных всеми необходимыми средствами и техникой бригад по семь человек для обеспечения работы котельных и оперативного проведения ремонтных работ, - заявил он.

Сообщается также, что отдельно рассматривался вопрос восстановления Донецка.

- Работы на ряде объектов уже идут. К гораздо большим объемам Москва приступит сразу после того, как противник будет отодвинут от столицы региона, - сказал лидер ДНР.

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