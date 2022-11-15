«Промсвязьбанк» запустил потребительское кредитование в ДНР и ЛНР

Потребительские кредиты дополнят перечень услуг банка в новых регионах России Фото: Артем КИЛЬКИН

«Промсвязьбанк» продолжает расширять набор предоставляемых населению продуктов и услуг, в том числе кредитов для жителей новых регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

- 15 ноября 2022 года ПСБ запустил потребительское кредитование в Донецкой и Луганской Народных Республиках, повысив доступность наиболее востребованных банковских услуг в новых регионах и расширив финансовые возможности населения для решения насущных задач, - проинформировали там.

Сообщается, что на первоначальном этапе предложение действует для жителей республик, являющихся гражданами РФ и получающих зарплату на карты ПСБ, Центрального республиканского банка ДНР и Государственного банка ЛНР. Такие клиенты могут взять потребительский кредит сроком до пяти лет.

Как отметили в самой кредитной организации, потребительские кредиты дополнят перечень услуг банка в новых регионах России - в частности, открытие счетов и депозитов, оформление банковских карт, ежедневный банкинг и прочее.

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