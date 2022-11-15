ВСУ за сутки потеряли в ДНР две артиллерийских установки словацкого производства, 12 танков и другую технику

Бои на Донбассе не стихают. Фото: УНМ ДНР

За прошедшие сутки бойцам ДНР удалось уничтожить две артиллерийские установки словацкого производства, танки и другую технику противника. Поддержку в этом традиционно оказали российские войска. Более подробную информацию предоставили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (Zuzana-2), двенадцать танков (восемь Т-64БВ, два Т-72Б, Т-72М1 и Т-72Б3), 20 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Там также добавили, что что за сутки были ликвидированы более 60 украинских силовиков.

Тем временем в Народной милиции ЛНР заявили про ликвидацию 50 военнослужащих украинской армии.

- Уничтожено до 50 человек личного состава, один танк, две артиллерийские установки, семь бронетранспортеров, 12 единиц специальной автомобильной техники, - сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

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