Соцвыплаты в ДНР доступны через все банки, работающие в Республике

Теперь соцвыплаты можно получать во всех банках, работающих на территории ДНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Врио Главы Донецкой Народной Республики подписал указ, согласно которому социальные выплаты будут доступны через все банки, работающие в Республике. Соответствующий указ №23 опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— Осуществлять выплаты не только через Центральный республиканский банк, как было ранее, но и другие кредитные организации, работающие в ДНР на законных основаниях. Указ вносит изменения в нормативные правовые акты, касающиеся страховых, компенсационных и других социальных выплат, — сказано в документе.

Напомним, что ранее Денис Пушилин подписал указ, согласно которому в Донецкой Народной Республике до 1 января 2023 года будет действовать республиканский акциз на алкоголь. Кроме того, маркировка произведенной в ДНР алкогольной продукции и выдача марок акцизного налога осуществляется по законодательству ДНР, при этом производителям алкоголя разрешено маркировать свою продукцию федеральными специальными марками по законодательству РФ.

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