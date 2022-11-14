Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 ноября 2022 20:08

Соцвыплаты в ДНР доступны через все банки, работающие в Республике

Соответствующий указ е подписал Денис Пушилин
Виктория ПОДАРОВА
Теперь соцвыплаты можно получать во всех банках, работающих на территории ДНР (архивное фото)

Теперь соцвыплаты можно получать во всех банках, работающих на территории ДНР (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Врио Главы Донецкой Народной Республики подписал указ, согласно которому социальные выплаты будут доступны через все банки, работающие в Республике. Соответствующий указ №23 опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— Осуществлять выплаты не только через Центральный республиканский банк, как было ранее, но и другие кредитные организации, работающие в ДНР на законных основаниях. Указ вносит изменения в нормативные правовые акты, касающиеся страховых, компенсационных и других социальных выплат, — сказано в документе.

Напомним, что ранее Денис Пушилин подписал указ, согласно которому в Донецкой Народной Республике до 1 января 2023 года будет действовать республиканский акциз на алкоголь. Кроме того, маркировка произведенной в ДНР алкогольной продукции и выдача марок акцизного налога осуществляется по законодательству ДНР, при этом производителям алкоголя разрешено маркировать свою продукцию федеральными специальными марками по законодательству РФ.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке переименовали сквер в честь погибшего российского актера Сергея Пускепалиса

Сквер находится перед Донецким музыкально-драматическим театром имени М. М. Бровуна (подробнее)