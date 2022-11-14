В Донецке переименовали сквер в честь погибшего российского актера Сергея Пускепалиса

Российский актер несколько раз выступал на Донбассе. Фото: ДАН

Сквер перед Донецким музыкально-драматическим театром имени М. М. Бровуна переименовали в честь российского актера Сергея Пускепалиса. Знаменитый артист много раз бывал в Донецке, в том числе с гастролями. Он погиб 20 сентября в ДТП под Ярославлем. Соответствующие распоряжение №112 главы Донецка Алексея Кулемзина опубликовано сегодня.

— Распоряжаюсь увековечить память Пускепалиса Сергея Витауто путем присвоения его имени скверу, расположенному перед зданием Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна — сквер имени Сергея Пускепалиса, — сказано в документе.

Распоряжение мэра Донецка было подписано 11 ноября.

Пускепалис работал актером в Саратовском театре юного зрителя им. Киселева. В 2001 году окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа). С августа 2019 года — худрук Ярославского театра драмы им. Волкова. Пускепалис снялся в десятках фильмов, в том числе в картинах «Простые вещи», «Метро», «Прогулка», «Как я провел этим летом», сериалах «Шифр», «Крик совы», «Сердце Пармы» и других.

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