В ЛНР прибыла бригада медиков из Республики Коми

Врачи будут принимать пациентов в Ровеньках. Фото: t.me/glava_lnr_info

В Луганскую Народную Республику прибыла бригада из 13 медиков, которые будут работать в Ровеньках, где штат врачей укомплектован всего на 41%. Преодолеть трудности помогает Республика Коми, регион-побратим города Ровеньки. Об этом рассказал врио Главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

— С началом специальной военной операции система здравоохранения республики столкнулась с серьезными вызовами. Яркий пример – город Ровеньки. Нагрузка колоссальная: 80% пациентов в городской больнице – раненные защитники Луганщины, а штат укомплектован всего на 41%. Преодолеть трудности помогает регион-побратим – Республика Коми, — подчеркнул врио Главы Республики.

Леонид Пасечник отметил, что условия содержания пациентов и работы медиков приведены к стандартам: проведены ремонты в зданиях центральной городской поликлиники и многопрофильной больницы, а теперь началась работа по возведению современной модульной станции скорой помощи.

— Спасибо врачам, строителям и руководству региона-побратима за колоссальную помощь в спасении жизней наших граждан! — поблагодарил лидер ЛНР.

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