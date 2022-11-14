В Мариуполе к концу ноября сдадут три дома на 120 квартир

Восстановление освобожденного города продолжается. Фото: ДАН

В конце ноября в Мариуполе сдадут в эксплуатацию четыре трехэтажных дома на 120 квартир. Их сразу делают под ключ — с поклейкой обоев, монтажом освещения и сантехники. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— Большая стройка продолжается. На улице Артема в Мариуполе в конце ноября к заселению будут готовы 4 трехэтажных дома на 120 квартир, — отметил зампред. — Строители обещают благоустроить территорию: заасфальтировать дорожки, отвести место под парковку, заложить газоны. Получится небольшой уютный микрорайон. Надеюсь, жильцам понравится.

Напомним, что еще два многоквартирных дома готовы к сдаче в микрорайоне Невский в Мариуполе. После сдачи в эксплуатацию очередные 189 семей, жилье которых разрушено, получат возможность переселиться в новые квартиры.

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