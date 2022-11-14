В ДНР на работают 86 котельных из-за проблем с водоснабжением

На подвоз воды в ДНР выделены дополнительные ресурсы. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике не работают 86 котельных в основном из-за отсутствия достаточного количества воды. В Донецке не подключены 18 котельных, однако в Макеевке положение не такое острое. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам еженедельного совещания с Председателем Правительства ДНР Виталием Хоценко, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов Республики.

— На данный момент в Республике 86 котельных не работают, в основном из-за отсутствия достаточного количества воды, в результате только 81,4% многоквартирных домов с теплом. Тяжелая ситуация в Донецке, где не подключены 18 котельных, — подчеркнул Пушилин.

Лидер Республики отметил, что ситуация с теплоснабжением в Макеевке не такая острая.

— Вижу причину в налаженном взаимодействии между местной администрацией, теплоснабжающими и водоснабжающими организациями. Такое же сотрудничество должно быть и в других городах. Кроме того, для подвоза воды выделяются дополнительные ресурсы, — подчеркнул врио Главы ДНР.

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