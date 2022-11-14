Русский освободительный марш продолжается (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Российские войска полностью освободили село Павловка вблизи Угледара. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

— 14 ноября сего года в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин сообщил о тяжелых боях у Павловки. Лидер Республики подчеркнул, что без занятия Павловки, без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника от Донецка. 10 ноября 90% Павловки находилось под контролем Донецкой Народной Республики, а над населенным пунктом поднят республиканский флаг.

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