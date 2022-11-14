Республиканский акциз на алкоголь будет действовать в ДНР до 1 января

Республиканские акцизы будут действовать в ДНР до 1 января. Фото: ДАН

Денис Пушилин подписал указ №24, согласно которому в Донецкой Народной Республике до 1 января 2023 года будет действовать республиканский акциз на алкоголь. Соответствующий указ опубликован на сайте врио Главы ДНР Денис Пушилина.

— На территории ДНР допускается оборот до окончания срока годности алкогольной продукции, маркированной до 1 января 2023 года марками акцизного налога, которые нанесены на указанную продукцию организациями, зарегистрированными в качестве юрлиц на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до 5 октября 2022 года, — сказано в документе.

Кроме того, маркировка произведенной в ДНР алкогольной продукции и выдача марок акцизного налога осуществляется по законодательству ДНР, при этом производителям алкоголя разрешено маркировать свою продукцию федеральными специальными марками по законодательству РФ.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 5 октября 2022 года, и действует до 1 января 2023 года

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