Главные часы Донецка закрыли на неопределенный срок

Часы были установлены в Донецке в 1962 году. Фото: ДАН

Часы на Главпочтамте в Донецке сняли на непредельный срок. Они были повреждены обстрелами и закрыты, чтобы не допустить коррозию из-за опасности повторных повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Почта Донбасса».

— Часы были повреждены во время обстрелов. Поскольку обстрелы, увы, не прекращаются, а также с целью сохранения и недопущения коррозии часового механизма — закрыли на неопределенный срок, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что донецкие часы были установлены в сентябре 1962 года, позже — заменены на часы с боем и музыкальным сопровождением. Они остановились осенью 2013 года, вновь были запущены после реставрации уже в ДНР — в 25 декабря 2015 года. Администрация Донецка путем голосования выбрала мелодии для часов: ровно в полдень и в полночь часы проигрывают бой Московских курантов, а ежечасно — мелодии из песен «В светлом небе донецком» и «Спят курганы темные».

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