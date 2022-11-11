В ДНР появилось региональное отделение Либерально-демократической партии России

Поддержка со стороны руководства партии центрального аппарата Донецкого отделения будет возрастать Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР учредили региональное отделение Либерально-демократической партии России. Такое решение было принято сегодня на учредительной конференции, которая прошла в Ростовской области при участии депутатов Госдумы и представителей Минюста РФ, делегатов Ростовского отделения ЛДПР, а также членов партии из Донецкой Народной Республики.

- Сегодня из этого зала мы ощущаем синергию Донецка и Ростова. Мы, конечно, с вами делаем правильное, общее дело. Количество наших программ будет возрастать, наша поддержка со стороны руководства партии, центрального аппарата Донецкого отделения будет возрастать, - заверил в ходе встречи лидер партии Леонид Слуцкий.

Уточняется, что на конференции будет избран координатор донецкого отделения партии. Им стал бывший советник Главы ДНР Андрей Крамар.

- У нас огромное количество гуманитарной помощи, и сейчас мы будем на постоянной основе работать с нашими региональными отделениями в каждом российском регионе, которые хотят передавать нам гумпомощь, развивать полноценное взаимодействие, - так обрисовал он нюансы предстоящей работы.

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