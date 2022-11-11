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НовостиОбщество11 ноября 2022 18:14

В ДНР появилось региональное отделение Либерально-демократической партии России

Координатором отделения был избран бывший советник Главы Республики Андрей Крамар
Ирина ДМИТРИЕВА
Поддержка со стороны руководства партии центрального аппарата Донецкого отделения будет возрастать

Поддержка со стороны руководства партии центрального аппарата Донецкого отделения будет возрастать

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР учредили региональное отделение Либерально-демократической партии России. Такое решение было принято сегодня на учредительной конференции, которая прошла в Ростовской области при участии депутатов Госдумы и представителей Минюста РФ, делегатов Ростовского отделения ЛДПР, а также членов партии из Донецкой Народной Республики.

- Сегодня из этого зала мы ощущаем синергию Донецка и Ростова. Мы, конечно, с вами делаем правильное, общее дело. Количество наших программ будет возрастать, наша поддержка со стороны руководства партии, центрального аппарата Донецкого отделения будет возрастать, - заверил в ходе встречи лидер партии Леонид Слуцкий.

Уточняется, что на конференции будет избран координатор донецкого отделения партии. Им стал бывший советник Главы ДНР Андрей Крамар.

- У нас огромное количество гуманитарной помощи, и сейчас мы будем на постоянной основе работать с нашими региональными отделениями в каждом российском регионе, которые хотят передавать нам гумпомощь, развивать полноценное взаимодействие, - так обрисовал он нюансы предстоящей работы.

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