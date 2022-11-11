ВСУ атаковали из HIMARS школу и Дворец культуры в Шахтерском районе ДНР

В направлении населенного пункта были выпущены две ракеты. Фото (иллюстрация): УНМ ЛНР

Украинские войска рано утром атаковали школу и Дворец культуры в селе Розовка Шахтерского района ДНР. По гражданским объектам были применены снаряды американской реактивной системы залпового огня «HIMARS». Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что противник выпустил в направлении населенного пункта две ракеты.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04.50 - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Розовка (Шахтерский район): выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS, - заявили наблюдатели.

Тем временем обстрелу подвергся и Докучаевск. ВСУ со своих позиций в Новомихайловке нанесли удар по частному сектору города. В жилых домах повреждено остекление, кровли. Против населения применяется артиллерия калибром 152 миллиметра.

Сообщается также, что с ночи под удары тяжелой артиллерии ВСУ попали два района Донецка и Макеевка.

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