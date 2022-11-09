Власти Ясиноватой готовы ввести веерные отключения электричества из-за высокой нагрузки на сеть

Ранее в Ясиноватой была уничтожена городская электроподстанция. Фото: пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР

Власти Ясиноватой готовы ввести постоянные веерные отключения электричества в городе. Причиной этого стала перегрузка электрической сети, которая работает на пределе возможностей. Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

— Электрические сети Ясиноватой работают на предельно максимальном уровне и очень близки к аварийному отключению. Мы вынуждены пойти на непопулярную меру и отключить ряд абонентов с целью сохранения системы целиком. Вчерашний день показал, что мы в состоянии справляться с этой проблемой, уменьшить потребления электричества без уменьшения и ухудшения качества жизни каждой нашей семьи, — рассказал мэр.

Дмитрий Шевченко подчеркнул, что в ином случае власти будут вынуждены отключать электричество каждый день в пиковые нагрузки потребления электричества в городе.

Мэр призвал всех ясиноватцев максимально ограничить потребление электричества.

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