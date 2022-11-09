Леонид Пасечник наградил председателя Российского военно-исторического общества орденом Дружбы

В данный момент РВИО восстанавливает памятник Князю Игорю в ЛНР. Фото: пресс_служба администрации Главы ЛНР

Врио Главы ЛНР наградил Председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского орденом Дружбы, а коллективу РВИО вручил благодарственное письмо за личное участие в сохранении общей истории. Об этом лидер Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— Мы благодарны Российскому военно-историческому обществу за помощь в возрождении святынь Донбасса: спасен от разрушения мемориал «Непокоренные», идут работы по восстановлению памятника князю Игорю, мест, которые дороги сердцу каждого жителя Луганского края, — подчеркнул Леонид Пасечник.

Кроме того, Пасечник сообщил, на встрече с коллективом общества и председателем РВИО Владимиром Мединским участники наметили дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества и сохранению объектов культурного наследия Донбасса. Особый акцент сделали на важности патриотического воспитания молодежи.

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