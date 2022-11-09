Строительство нового центра ведется активно. Фото: скриншот из видео t.me/HocenkoVP

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко проверил ход строительства нового перинатального центра в Донецке. Он рассчитан на 130 мест и будет оснащен самым современным и передовым оборудованием. Об этом Виталий Хоценко написал в своем телеграм-канале.

— Перинатальный центр в Донецке позволит обеспечить оказание акушерской и перинатальной помощи беременным и новорожденным малышам. Здоровье детей всегда для нас на первом месте! Знаю это как многодетный отец, — подчеркнул Хоценко.

Председатель Правительства отметил, что строительство центра ведется активно.

— Задача заключается в том, чтобы маленькие граждане России в конце следующего года рождались уже в новом перинатальном центре, а молодые мамы получали всю необходимую помощь, — подчеркнул он.

Напомним, что решение о строительстве перинатального центра в Донецке принято Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

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