Жителям Мариуполя выделили семь тысяч мест в общежитиях на время ремонта их домов

Восстановление города продолжается. Фото: t.me/glavamariupol

Администрация Мариуполя выделила местным жителям более семи тысяч койко-мест в общежитиях, пока специалисты ремонтируют и строят их дома. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства Донецкой Народной Республики.

— На время проведения ремонтно-восстановительных работ, а также нового строительства жителям Мариуполя предоставят места для временного проживания. С этой целью администрация города выделила 30 объектов (здания общежитий), вместимостью более 7 тысяч койко-мест. Места полностью оборудованы всем необходимым для проживания, — подчеркнули в министерстве.

В пресс-службе отметили, что первое заселение в пункт временного размещения на 240 мест состоялось в середине октября. В конце октября под заселение были переданы еще шесть объектов. Министр строительства и ЖКХ ДНР Эдуард Осипов сообщил, что на остальных пунктах временного размещения работы должны быть завершены в течение ближайшего месяца.

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