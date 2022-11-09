Единая Россия передала научное оборудование в Донецкий национальный университет

Оборудование в ДонНУ отправили из Российского химико-технологического университета. Фото: t.me/DonNU_DNR

Политическая партия «Единая Россия» передала в Донецкий национальный университет хроматографы, центрифуги и другое научное оборудование а также расходные материалы для проведения научных исследований. Сбор организовала партия по просьбе представителей вуза — оборудование понадобилось после того, как учебное заведение обстреляли ВФУ. Об этом сообщили в пресс-службе ДонНУ.

— Летом в Единую Россию обратились представители кафедры аналитической химии с просьбой помочь в обеспечении вуза приборами, необходимыми для образовательного процесса. Мы обратились к предпринимателям и безвозмездно получили более 30 единиц разнообразного научного аналитического оборудования, — рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Мажуга подчеркнул, что интеграция вузов и НИИ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей является важным этапом во взаимодействии образовательных организаций наших новых субъектов с другими регионами.

— Это одна из задач, которую сегодня реализует Единая Россия, — отметил зампред.

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